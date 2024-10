Sarà un’avventura tra le bellezze e la natura del Monte Arci, nel territorio di Palmas Arborea, quella pensata, per domenica, dall’associazione “Ajò Palmas”. Il prossimo 6 ottobre, infatti, è stata organizzata la giornata “Riscoprendo il Monte Arci”, una passeggiata, aperta a tutti, tra i boschi e la vegetazione dell’antico vulcano. Un programma che prenderà il via alle 8.30, quando è previsto l’appuntamento per il ritrovo e la partenza della comitiva dalla località “Sa Mitza e Sa Figu”.

Una passeggiata che si concluderà con il pranzo collettivo. Per la passeggiata è prevista una quota di contribuzione di 10 euro che comprende, oltre all’escursione, anche il cappellino e la quota per il pranzo. Inoltre, per affrontare al meglio l’escursione, gli organizzatori consigliano un abbigliamento sportivo.

