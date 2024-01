Il Comune di Palmas Arborea ha avviato le procedure per la selezione dei volontari per il Servizio Civile Universale.

Il progetto, inserito all’interno del settore “Educazione”, prevede la creazione ed aggiornamento di un archivio digitale e la sua condivisione con i cittadini (presso la biblioteca) e un’attività di orientamento ai servizi offerti dalla Pubblica Amministrazione, presso l’Ufficio Scuola, Cultura, Sport, e l’organizzazione di incontri. L’obiettivo è rendere accessibili ai cittadini i servizi digitali e online erogati dal Comune e dalla Pubblica Amministrazione in generale.

A Palmas Arborea spazio per 4 volontari che svolgeranno il servizio per 12 mesi. Tra i requisiti richiesti, oltre alla cittadinanza italiana, aver compiuto 18 anni e non averne superato 29 al momento della presentazione della domanda. Istanza che andrà presentata entro le 14 del prossimo 15 febbraio solo ed esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda On Line.

«I ragazzi coinvolti – commenta il sindaco Emanuele Cadoni - continueranno con il servizio che già stanno svolgendo. In particolare saranno a disposizione degli utenti nella gestione di pratiche telematiche».

