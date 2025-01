Il Comune di Palmas Arborea ha pubblicato un bando di concorso per l’assegnazione, in diritto di proprietà, ai privati cittadini, di alcuni lotti situati nel piano di zona per l’edilizia economica e popolare.

Nello specifico, saranno 3 i lotti a disposizione: due sono a Palmas Arborea (via Brigata Sassari) mentre uno nella borgata di Tiria (via Antioco Casula). Tra i requisiti per la partecipazione al bando, la residenza da almeno 5 anni a Palmas Arborea o lo svolgimento dell'attività lavorativa nel Comune da 5 anni.

“Tra Palmas Arborea e Tiria – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – abbiamo 3 lotti edificabili da assegnare. Abbiamo pubblicato questo bando con la speranza di aiutare qualche giovane che ha intenzione di mettere su casa e famiglia, limitando almeno i costi per l’acquisto dell’area edificabile”.

Le richieste potranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune, entro il 3 febbraio, con consegna a mano, o tramite servizio postale o via PEC (indirizzo protocollo@pec.comune.palmasarborea.or.it).

