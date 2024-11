A Palmas Arborea, nel corso dell’ultima riunione di Giunta comunale è stato approvato il progetto di riqualificazione dell’impianto sportivo polivalente.

L’idea dell’amministrazione comunale palmarese è quella di dare un volto nuovo alla struttura che si trova lungo la provinciale 53 e dedicata a Elio Minnei.

A questo proposito verrà presentata una richiesta di finanziamento dell’importo complessivo di 500mila euro, alla Regione Sardegna. Nel caso in cui dovesse arrivare il via libera dall’assessorato regionale alla Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Spettacoli e Sport (che ha pubblicato l’avviso per la realizzazione degli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi) il campo sportivo cambierà il suo volto.

«Con l'approvazione di questo progetto inerente la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo di calcio - commenta il sindaco Emanuele Cadoni – avremo la possibilità di partecipare ad un bando regionale con la speranza che lo stesso venga finanziato».

