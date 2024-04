Il Comune di Palmas Arborea, dopo i positivi riscontri della scorsa campagna, ha nuovamente attivato la procedura per l’adozione di cani randagi ospitati nel canile convenzionato. L’obiettivo? Incentivare l’adozione degli “amici a 4 zampe”, per garantire il loro benessere, la sicurezza dei cittadini, prevenire eventuali rischi per la salute pubblica derivanti dal randagismo ed evitare il sovraffollamento delle strutture di ricovero.

Le adozioni possono essere effettuate dai privati cittadini, che abbiano compiuto la maggiore età e offrano garanzia di adeguato trattamento dell’animale, mediante la procedura online sul sito dell’Ente. Inoltre l’amministrazione comunale ha deciso di destinare un incentivo per l’affido. È prevista un’agevolazione di 250 euro al momento della presa in carico del cane e della relativa iscrizione all’anagrafe canina. Altri 250 euro, invece, verranno corrisposti dopo 12 mesi dalla data di adozione, in seguito alla dimostrazione che il cane sia in vita, in buona salute e allevato nel rispetto della legislazione nazionale e regionale.

«Abbiamo deciso di ripetere l’iniziativa – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – perché siamo soddisfatti del risultato dello scorso anno. Alcuni dei “nostri” cani hanno trovato una famiglia, perciò confidiamo di ottenere un risultato simile per il bene, anzitutto, degli animali e, perché no, anche delle famiglie che trovano una nuova compagnia».

