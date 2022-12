Approvato, nel corso della riunione della Giunta dei sindaci dell’Unione di Comuni dei Fenici, il progetto per i lavori di riqualificazione e ampliamento del Centro Polifunzionale di Via Verdi a Palmas Arborea.

Interventi che rientrano all’interno del Progetto di Sviluppo Territoriale, denominato “Percorsi di Sostenibilità nella Terra dei Fenici”, firmato dall’Unione dei Comuni e dalla Regione Sardegna, e che coinvolge anche un’area di Palmas Arborea nella realizzazione di questa nuova struttura. La somma prevista per i lavori è di 600mila euro, grazie proprio ai fondi stanziati nell’accordo con la Regione.

Nello specifico, si tratta di una nuova struttura che nascerà in appoggio alla parte già esistente. Sorgerà una nuova sala, dotata di tutti i servizi, che darà la possibilità alla comunità di poter ospitare attività ludico-ricreative per tutte le età: quindi dalla Ludoteca per i più giovani al Centro Anziani, dalle manifestazioni che prevedono una grossa presenza di pubblico a una sala dedicata alla cultura e allo spettacolo. «Avremo a disposizione – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – una struttura adeguata per dimensione e servizi. Un punto di ritrovo per giovani, adulti e anziani. Essendo una sala molto ampia permetterà di ospitare anche manifestazioni di un certo tipo. Sorgerà una nuova sala di cui Palmas Arborea era sprovvista».

© Riproduzione riservata