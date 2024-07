Nei giorni scorsi la Giunta comunale di Palmas Arborea ha approvato il progetto esecutivo per intervenire nell’area attrezzata di “Mitza sa Figu”. I lavori rientrano all’interno della programmazione per la manutenzione straordinaria delle aree attrezzate presenti nei comuni del Consorzio del Parco Naturale Regionale del Monte Arci. A disposizione dell’intervento sul territorio palmarese ci sono poco più di 19mila euro. Nello specifico si andrà a sistemare l’area attrezzata attraverso il ripristino della recinzione, dei barbecue e l’installazione di nuovi giochi per bambini in sostituzione di quelli esistenti, ormai fatiscenti. I lavori partiranno nelle prossime settimane. “È un lavoro finanziato dal Consorzio Parco Monte Arci – commenta il sindaco Emanuele Cadoni – e attraverso questo si vuole procede alla sistemazione dell’area. È un intervento che stavamo aspettando da tempo per riqualificare e mettere in sicurezza i vecchi giochi, oltre a migliorare l'attrattività e l'accoglienza del monte”.

