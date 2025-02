Dalle parole ai fatti: Oristano si prepara all'attivazione della Ztl in centro. La Giunta Sanna, su proposta dell'assessore all'Urbanistica Ivano Cuccu, ha approvato la delibera che disciplina la nuova regolamentazione.

«Con il riordino del traffico nel centro storico vogliamo dare nuovo impulso al cuore della città a beneficio del residenti, degli operatori commerciali e del turisti», dice il sindaco Massimiliano Sanna. «La nuova disciplina punta a ridurre il traffico veicolare per migliorare la sicurezza della viabilità, rendere l'area più fruibile per i cittadini e i turisti che la frequentano e favorire l'aggregazione sociale nel rispetto della salute pubblica. Opereremo un monitoraggio costante per verificare i benefici generali delle nuove norme».

Per venire incontro alle richieste dei commercianti, rispetto alla prima versione (in vigore dal 2006 e mai fatta rispettare) viene estesa la fascia oraria nella quale l'area potrà essere accessibile a tutti: dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

«Non si possono trascurare le sempre più numerose lamentele dei residenti del centro storico per l'intenso traffico veicolare e la poca disponibilità di sosta delle auto a disposizione del residenti», aggiunge Cuccu. «Si rende quindi necessario provvedere a una nuova regolamentazione del traffico. Preciso, però, che gli orari di vigenza della Ztl e le relative fasce orarie previste per la tipologia di veicoli autorizzati entreranno in vigore dopo l'autorizzazione all'installazione dei varchi elettronici, quando quest'ultima verrà rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dopo che i varchi saranno installati e nel rispetto del tempi necessari all'assegnazione del permessi a chi ne ha diritto».

Nella Ztl vige il divieto di circolazione per tutte le categorie di veicoli fatta eccezione per velocipedi, veicoli a braccia, veicoli privati al servizio di invalidi, veicoli di servizio delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dell'ufficio territoriale del Governo, furgoni portavalori, veicoli che trasportano farmaci urgenti salva vita, bombole per uso domestico e prodotti per il riscaldamento a uso privato, tramite registrazione su portale dedicato, veicoli immatricolati a esercenti la professione sanitaria per l'espletamento delle loro funzioni, veicoli di servizio degli enti pubblici dei quali sia palese la funzione e la destinazione all'espletamento di un pubblico servizio nella Ztl tramite registrazione su portale dedicato, veicoli destinati al trasporto di beni e derrate alimentari a favore dei conventi, monasteri ubicati all'interno della Ztl.

Eccezione anche per i veicoli al servizio della sede provinciale dell'Aism per l'espletamento di operazioni di salita e discesa passeggeri, carico e scarico merci e attrezzature, quelli al servizio della popolazione residente nella Ztl e Apu identificati con appositi contrassegni che saranno rilasciati dalla polizia locale, quelli funzionali allo svolgimento delle attività commerciali, artigianali e studi professionali e associazioni, aventi sede all'interno del perimetro della Ztl e autorizzati.

Nelle aree pedonali è consentito il transito dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci dalle 7.30 alle 19. Rientrano in questa categoria i furgoni portavalori, i mezzi che consegnano farmaci urgenti, bombole per uso domestico e prodotti per il riscaldamento a uso privato. La sosta per le operazioni di carico e scarico non potrà essere superiore a 30 minuti. Nelle aree pedonali è consentito l'ingresso e l'uscita dei veicoli di proprietà o al servizio della cittadinanza residente per l'accesso alle rispettive autorimesse con esclusione della sosta. A tal fine i titolari dovranno richiedere il pass il cui numero non dovrà essere superiore ai posti auto. Relativamente ai contrassegni per il transito e sosta, la delibera dispone che questo consenta l'accesso alla Zona a traffico limitato e la sosta negli spazi consentiti, nel rispetto delle norme previste dal Codice della Strada. Non consente, invece, l'accesso alle aree pedonali.

