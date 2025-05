Un'attività commerciale di Oristano, affermata da tempo e specializzata nel mercato dei prodotti agricoli, era anche una rivendita di droga. L'ha scoperta la Polizia di Stato, nei controlli finalizzati alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Le indagini hanno fatto notare come ci fosse un via vai continuo e insolito di minorenni dall'attività commerciale. Circostanza poi confermata dai vari servizi di osservazione messi in atto in seguito: gli investigatori, con la collaborazione della Pasi, hanno proceduto con una perquisizione dei locali e con l'acquisizione di tutta la documentazione presente al suo interno.

Non è stato difficile scoprire quanto stava accadendo all'interno dell'attività: nel retrobottega erano presenti una decina di barattoli, non sigillati, contenenti infiorescenze di marijuana. Evidente come fosse in piedi la vendita sfusa sia di marijuana sia di hashish, di diverse qualità. Per questo motivo, il sessantenne titolare dell'attività commerciale è stato denunciato per vendita illegale di marijuana e hashish sative. Le sostanze sono state sequestrate, per un totale di circa mezzo chilo.

