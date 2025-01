Da giugno è inaccessibile per via di alcuni rumori sospetti provenienti dal controsoffitto che avevano fatto temere qualche cedimento strutturale.

A distanza di sette mesi per l’Aula degli Evangelisti è stato disposto uno studio preliminare al fine di “stabilire gli interventi necessari per garantire la fruibilità del locale in sicurezza”. Il dirigente del settore Lavori pubblici, Alberto Soddu, ha firmato la determina attraverso la quale si affida all’ingegner Antonio Vincis il servizio di ingegneria e architettura per le indagini propedeutiche alla progettazione per un importo di 3mila 291euro. Il professionista ha risposto all’invito del Comune tramite il portale SardegnaCat, proponendo un ribasso del 1 per cento sull’importo massimo stimato.

La prolungata chiusura della sala degli Scolopi è stata più volte al centro del dibattito dell’Assemblea civica, oramai ospite stabile dell’aula consiliare della Provincia, in via Carboni. Durante la discussione del Documento unico di programmazione il presidente del Consiglio Peppi Puddu aveva presentato un emendamento in cui si proponeva l’adeguamento del Teatro San Martino quale sede istituzionale provvisoria, ma era stato ritirato perché privo di copertura finanziaria.

© Riproduzione riservata