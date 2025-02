Una carezza per i pazienti, un modo per non sentirsi a disagio. All’ospedale San Martino di Oristano da poco giorni sono state montate delle tende per garantire la privacy degli uomini e delle donne accolte in una delle stanze di degenza del reparto di Ematologia ed Oncologia, dove vengono somministrate terapie e trattamenti particolari.

È il dono fatto dall’associazione “Komunque Donne” di Oristano, un gruppo di volontarie impegnate costantemente per aiutare e sostenere le donne con tumore al seno, alla Struttura Complessa, diretta dal dottor Luigi Curreli. Le tende, di materiale ignifugo e lavabile, di colore azzurro pastello, che trasmette serenità ai pazienti, sono state già sistemate nelle stanza di degenza dell’Oncologia del San Martino, dove si effettuano anche procedure invasive, come paracentesi, toracentesi e biopsie.

«Le tende separano due letti e ad ogni paziente viene così garantito un ambiente riservato - ha spiegato Maria Luisa Albiero, presidente di “Komunque Donne” - abbiamo scelto le tende su segnalazione dello stesso dottor Curreli, direttore del reparto. Rientra nella mission della nostra associazione occuparci di queste donazioni e volevamo con questo gesto ringraziare anche l’Unità Operativa di Ematologia ed Oncologia, che ci ospita ogni giovedì e ci consente di informare i malati sui loro diritti».

Curreli: «Un sentito ringraziamento all’associazione Komunque Donne per aver soddisfatto un’esigenza, che la nostra Struttura Complessa aveva da tempo. Il sistema a tende garantisce il rispetto della privacy e la dignità umana di ogni paziente».

