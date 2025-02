Il colore non è stato scelto a caso: rappresenta la prevenzione contro i tumori al seno. Da pochi giorni chiunque può sedersi nella panchina rosa una collocata in Via Rockefeller, sul marciapiede di fronte all’ingresso dell’Ospedale San Martino di Oristano, luogo di grande passaggio: è un modo per ricordare e onorare dottor Antonello Gallus, radiologo dedito alla prevenzione e al supporto delle donne scomparso prematuramente il 30 settembre 2024. Dottor Gallus ha dedicato la sua carriera alla diagnosi precoce, accompagnava molte donne offrendo loro non solo competenza medica ma anche conforto in momenti delicati. “La scelta di realizzare una panchina rosa, ispirata al movimento di prevenzione del tumore al seno, sottolinea il valore della diagnosi precoce e l’importanza di un approccio umano alla cura, afferma la Presidente della Lilt di Oristano Eralda Licheri - vogliamo ringraziare l’amministrazione comunale per aver reso possibile questa iniziativa e aver provveduto al posizionamento della panchina. Doveroso anche il ringraziamento ai volontari del Centro del Riuso di Oristano per aver donato la panchina, per averla restaurata con cura e averla verniciata, restituendole nuova vita”.

