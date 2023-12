I prezzi variano dai 5 ai 260 euro circa. Ci sono forbici facili da maneggiare, oggetti per il bricolage, tutto ciò che serve per il cucito, per la riabilitazione, libri, giochi di società, colori, penne, vernici, stoffe, pennelli e tanto altro ancora. Oggetti utili che regaleranno un sorriso a chi sta soffrendo, tutti selezionati con cura dai professionisti sanitari. I destinatari della lista dei desideri che si trova su Amazon sono i pazienti del centro riabilitativo “Santa Maria Bambina” di Oristano. Anche quest'anno la Fondazione Nostra Signora del Rimedio invita a donare materiale utile per chi non sta bene in occasione del Natale.

Un omaggio per chi è costretto a stare dentro quelle mura per la riabilitazione in seguito a incidenti stradali, ictus, traumi importanti o altro.

L’iniziativa si chiama “Rallegra il Natale del Centro di riabilitazione Santa Maria Bambina”. I regali verranno utilizzati da terapisti e pazienti durante le attività riabilitative. È possibile scegliere il dono, acquistarlo e inviarlo direttamente alla struttura attraverso il portale di e-commerce.

