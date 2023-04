“Menopausa: non una malattia, ma l’altra metà della vita” è il titolo del convegno promosso dalla Asl di Oristano In occasione della Giornata nazionale della salute della donna 2023. L’appuntamento è per giovedì 27 aprile alle 17 all’Hospitalis Sancti Antoni. «Occorre sfatare il mito della menopausa come una malattia: da qui l’esigenza di questo evento, che vuole accendere i riflettori su una fase della vita ancora poco conosciuta per aiutare le donne a viverla con serenità e consapevolezza – spiega la responsabile dell’Unità operativa di Ginecologia e Ostetricia dell’ospedale San Martino Francesca Campus, curatrice dell’evento insieme alla referente Onda per la Asl di Oristano Caterina Vallese - La menopausa è una tappa importante nella vita delle donne, che segna la fine dell’età riproduttiva e può comportare conseguenze psicofisiche più o meno impattanti sulla vita quotidiana, come le vampate di calore, l’insonnia, i cambiamenti d’umore, oltre all’aumento del rischio di contrarre alcune patologie come l’osteoporosi l’ipertensione. Per questo è fondamentale conoscerne i rischi e prevenirli attraverso corretti stili di vita».

All’incontro interverranno diversi esperti. Il convegno è rivolto alla popolazione femminile della provincia di Oristano, ma in generale è aperto gratuitamente a tutte le donne che desiderano approfondire i temi trattati.

