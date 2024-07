Traffico in tilt in mezza città a Oristano a causa di un tamponamento a catena (fortunatamente con un solo ferito lieve) avvenuto alle 9.30 al ponte di Brabau, che da lunedì 15 luglio è l'unica via d'uscita dalla città dopo la chiusura del nuovo Ponte Tirso, decisa per la sostituzione di quattro giunti di dilatazione ormai pericolosi.

Centinaia di auto sono rimaste ferme per oltre un'ora in file chilometriche che hanno scatenato l'ira degli oristanesi.

