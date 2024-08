Ladri in azione nella zona industriale di Oristano. Nella notte qualcuno è riuscito a introdursi all’interno del deposito della Sda, il corriere espresso di trasporti della filiale di Oristano, in via Parigi: forzata la cassaforte, i malviventi hanno portato via l’incasso della giornata di ieri, circa 10mila euro.

All’apertura oggi sono stati i dipendenti ad accorgersi di quanto accaduto. «Abbiamo sentito un forte odore di smeriglio e abbiamo visto che la porta d’ingresso era stata forzata» racconta Pino Murru, titolare di una ditta che lavora per conto di Sda. Subito hanno capito cosa era accaduto, sono andati a controllare la cassaforte e l’hanno trovata vuota.

Immediato l’allarme alle forze dell’ordine, sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia; la scientifica ha effettuato un accurato sopralluogo e ora sono in corso le indagini. Il deposito è sprovvisto di telecamere e anche l’impianto d’allarme era disattivato da tempo. Al vaglio degli investigatori i sistemi di videosorveglianza delle altre aziende della zona che potrebbero aver ripreso i movimenti e gli spostamenti dei malviventi.

Una decina di anni fa il deposito di Sda era già finito nel mirino dei ladri.

