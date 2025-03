Neppure il tempo di smaltire l’abbuffata di pubblico in occasione della Sartiglia, che Oristano si prepara a una nuova vetrina. Domenica in città si corre, o si cammina per chi preferisce, la Mazza Maratona: appuntamento imperdibile per i runner di tutta la Sardegna che in via Duomo, alle 9.30, si ritroveranno in 1.400. Le presenze attese, però, sono molte di più e così la Fondazione Oristano ne approfitta per mettere in mostra i suoi gioielli.

Anche domani e domenica sarà possibile visitare le mostre temporanee “Oristano medievale. La piazza, la reggia, il castello e altre meraviglie. Un Dialogo tra Mauro Ferreri e Gabriele Pettinau” e “… and the stars look very different today” entrambe allestite nell’antica Reggia Giudicale di Oristano, in piazza Manno, dove tra l’altro è stato allestito il villaggio Mezza Maratona di Oristano. La prima settimana di apertura è stata un successo.

«Tra venerdì 28 febbraio, giorno di inaugurazione, e ieri abbiamo avuto ben 1.300 visitatori», osserva il presidente della Fondazione Oristano, Carlo Cuccu, «un ottimo risultato se si considera che nei tre giorni della Sartiglia, per non intralciare la manifestazione, abbiamo aperto solo la mattina dalle 10 alle 12. L’affluenza è stata molto alta, soprattutto domenica e martedì con 214 e 183 accessi in sole due ore». Le due mostre saranno visitabili fino a domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

