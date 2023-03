Dall’inizio dell’anno hanno messo a segno ben otto colpi nei parcheggi sotterranei di Oristano.

La banda agiva indisturbata fino a quando non è finita nella rete della polizia che è riuscita a individuare i quattro giovanissimi: un sedicenne è finito nel carcere di Quartucciu, per i maggiorenni il Tribunale ha disposto l’obbligo di presentazione all’autorità giudiziaria. Infine un altro minorenne è stato denunciato.

I ragazzi agivano di notte, con una leva forzavano le casse automatiche e poi fuggivano col bottino. Hanno colpito in via Carducci, in via Mariano IV e anche in vico Verdi, portando via da poche centinaia di euro fino a mille euro. Oltre ai danni che hanno provocato alle casse.

Dopo le denunce, la terza sezione della squadra mobile ha avviato subito le indagini e grazie anche ai filmati delle telecamere e ad accurati accertamenti, gli agenti hanno chiuso il cerchio e individuato i responsabili dei raid.

