Il sistema è sempre lo stesso. Una persona insospettabile si presenta come un avvocato e raggira le persone fragili per estorcere denaro. Gli ultimi episodi sono finiti male per i truffatori: due uomini originari della Campania sono stati arrestati dai Carabinieri di Oristano e di Torre del Greco su ordinanza del Gip del Tribunale Oristano.

I fatti contestati risalgono al maggio scorso quando i due hanno raggirato una 85enne oristanese chiedendole denaro per tirare fuori dai guai i nipoti coinvolti in un grave incidente stradale. La donna si era fidata e aveva consegnato ben 3mila euro. Stesso sistema ai danni di una 88enne di Ruinas a cui era stato fatto credere che la figlia avesse investito con la propria auto una persona. L’anziana aveva consegnato 6mila euro e gioielli. Quando le due anziane si sono accorte di essere state truffate, sono scattate le denunce e subito sono partite le indagini dei carabinieri di Oristano e Mogoro che grazie ai filmati delle telecamere, ai riscontri sulle liste dei passeggeri in partenza e in arrivo nell’Isola e ai riconoscimenti fotografici, sono riusciti a identificare i truffatori. I due, che dovranno rispondere di truffa aggravata, si trovano nel carcere di Napoli Poggioreale.

Nell’Oristanese negli ultimi mesi sono stati denunciati 7 episodi di truffe ad anziani e sono state emesse 8 misure cautelari.

© Riproduzione riservata