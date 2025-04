Più controlli da parte delle forze dell’ordine durante le festività pasquali, soprattutto nei luoghi di abituale ritrovo dei giovani. L’obiettivo è quello di prevenire ulteriori atti vandalici dopo gli ultimi episodi avvenuti in diversi Comuni dell’Oristanese, tra cui Santa Giusta.

Le misure di prevenzione sono state discusse durante una riunione del Comitato Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocata dal prefetto di Oristano, Salvatore Angieri. Nel corso dell’incontro, al quale erano presenti i vertici delle forze dell’ordine, è stata disposta l’intensificazione dei servizi di controllo lungo le principali arterie stradali, in particolare verso le località marine che, con ogni probabilità, saranno interessate da un aumento del traffico veicolare.

Particolare attenzione sarà riservata alla vigilanza dei luoghi di culto durante le cerimonie religiose nonché in occasione delle tradizionali processioni della Settimana Santa. Le attività di controllo verranno potenziate anche grazie alla collaborazione delle polizie municipali. Nell’ambito della medesima riunione, il sindaco di Santa Giusta Andrea Casu ha comunicato l’intenzione di implementare il sistema di videosorveglianza in alcune zone del territorio particolarmente sensibili.

Ma anche di aver già provveduto alla potatura degli alberi, al fine di migliorare il decoro urbano ed eliminare zone d’ombra che potrebbero agevolare comportamenti illeciti. Per quanto riguarda, invece, la zona della Marmilla, saranno attivati specifici servizi congiunti di controllo del territorio da parte delle Forze di polizia.

Il vice sindaco di Santa Giusta Pierpaolo Erbì ha fatto sapere invece che è stato avviato – in collaborazione con il Plus– un progetto di prevenzione del disagio giovanile attraverso

il coinvolgimento degli “educatori di strada”, figure professionali dedicate all’intercettazione e all’accompagnamento dei ragazzi in attività ricreative e aggregative. Ma non solo. È stato inoltre richiesto al sindaco di Villa Verde di promuovere una campagna di sensibilizzazione rivolta alla cittadinanza sull'importanza dell’installazione di sistemi antintrusione e sul rispetto delle norme relative alla corretta custodia delle armi legalmente detenute. A margine della riunione, il prefetto Angieri ha rivolto un sentito ringraziamento a tutte le Istituzioni per la consueta e proficua collaborazione.

© Riproduzione riservata