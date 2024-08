Oristano piange per la scomparsa di Nazzaro Pusceddu, 63 anni, patron dello storica trattoria “Da Gino”, di via Tirso, in pieno centro a Oristano.

Per 40 anni aveva seguito il ristorante nato nel 1939, avuto in eredità dal padre Gino, e nel 2023 aveva deciso di andare in pensione per lasciare il locale in gestione al cuoco Fabrizio Scintu col quale per anni aveva condiviso l’attività.

Nel suo ristorante tanti, oristanesi e turisti, hanno gustato i prelibati piatti a base di pesce, alcune ricette erano della madre di Nazzaro. Famosa l’aragosta alla Gino, ma anche gli spaghetti ai ricci.

