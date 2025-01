Palla fu trovata nove anni fa: aveva il muso gonfio e la testa deformata a causa di un collare stretto al collo. La pitbull ora è in grande forma grazie alle cure amorevoli dei veterinari che prima l’hanno curata e poi adottata.

Sulla scia della gigantesca solidarietà innescata dalla sua storia è stata fondata la onlus Effetto palla. Ora la presidente Monica Pais fa un bilancio: «Il 2024 si chiude con grandi soddisfazioni. Siamo fieri di poter dire di aver superato i nostri obiettivi più rosei, lieti di essere stati travolti da tanta solidarietà e partecipazione di persone amanti degli animali, collaborando con amministrazioni sempre più attente al benessere animale degli “altri cittadini”, quelli non umani, che vivono in città o campagna».

Il bilancio si chiude in positivo, dunque, con l’estensione della rete dei professionisti della medicina animale che annovera numeri sempre più importanti. Collaborano con Effetto Palla oltre 30 veterinari, 30 associazioni di volontariato, 20 tra enti locali e strutture sanitarie. Sono oltre 1200 le gatte sterilizzate in tutta la Sardegna grazie al progetto Centu, interamente finanziato dall'Associazione Effetto Palla, realizzato in collaborazione con le associazioni locali.

«A Oristano – prosegue Pais -, in collaborazione con la Clinica Duemari, principale struttura di supporto dell'Associazione, nel solo 2024, ha assistito e predisposto per l’adozione 235 cani e gatti. La stragrande maggioranza è stata adottata grazie alla rete di amici sui social media e alle attività di promozione. Coloro che, finita la degenza in clinica, non sono ancora stati adottati, aspettano una famiglia nel nostro ostello, “Il Regno di Palla”, una struttura attrezzata e accogliente dove gatti e cani in attesa di adozione, con l’assistenza di educatori cinofili, vengono preparati alle loro nuove vite in famiglia. Con il Comune di Quartu Sant’Elena – infine – è stato messo in campo un progetto che ha portato finora alla sterilizzazione di 155 cagne (soprattutto rurali) e 169 gatte».

