L’hanno chiamato Audi, proprio come la marca dell’automobile nella quale era rimasto incastrato. Avventura a lieto fine per un micio, salvato grazie all’intervento del servizio veterinario della Asl, dei vigili del fuoco e della polizia municipale.

Il piccolo felino nero si era rifugiato nel vano motore di una vettura parcheggiata in via Carducci. Ieri mattina, attirati dal miagolio, alcuni passanti hanno dato l’allarme.

Il salvataggio (foto Guarna)

«Ci sono voluti circa 40 minuti d’intervento per riuscire a metterlo in salvo - racconta Elisabetta Pintore, del programma di prevenzione del randagismo - era molto spaventato, così abbiamo utilizzato i suoni di una mamma gatta per attirarlo in un punto in cui fosse possibile raggiungerlo».

Una volta recuperato, il felino è stato sottoposto ad alcuni controlli. «Era visibilmente disidratato - aggiunge la veterinaria - lo abbiamo subito rifocillato, fortunatamente è in buone condizioni di salute».

Sul posto sono giunti anche i familiari del proprietario dell’auto: non è chiaro se il gattino sia stato trasportato da Tonara, il paese da cui il mezzo era arrivato domenica sera. Alcuni residenti, infatti hanno detto di aver avvertito il miagolio durante la notte.

Attualmente il cucciolo (un maschietto di circa un mese e mezzo) è ospitato nell’ufficio veterinario della Asl.

«Audi cerca una famiglia che lo riempia di coccole - conclude Elisabetta Pintore - Chiunque volesse adottarlo, può contattarci al numero 3398741346».

