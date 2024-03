La crisi non consente a tutti di acquistare le medicine. Ecco perché ancora una volta scendono in campo i volontari. La sezione della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Oristano, diretta dalla presidente Eralda Licheri, informa che è possibile richiedere i farmaci raccolti in occasione dell’ultima edizione della Giornata di Raccolta del Farmaco.

Gli interessati possono chiamare il numero della Lilt 078374368 martedì e giovedì dalle 11 alle 12 o lasciare un messaggio in segreteria, ricordandosi di indicare il proprio numero di telefono e il motivo della chiamata.

I farmaci potranno essere ritirati solo su appuntamento fino a esaurimento delle scorte.

La presidente Licheri sottolinea: «Ogni farmaco raccolto è stato l’esito di un movimento di gratuità spontaneo e generoso. Ringrazio Alberto Tratzi, referente del Banco farmaceutico di Oristano per l’assistenza e il supporto dato, i titolari della farmacia del Giudicato di via Sardegna, dottor Dettori con le dottoresse Delogu e Russo e gli altri farmacisti per aver accolto le nostre volontarie con grande disponibilità, contribuendo in maniera importante allo scopo di questa iniziativa. E grazie di cuore a tutti coloro che hanno partecipato alla Giornata di Raccolta del Farmaco, perché ogni farmaco raccolto farà la differenza per la salute di almeno una persona bisognosa».

