L’importo è da capogiro, il più alto mai portato all’attenzione dell’assemblea civica con una delibera diretta. Il Consiglio comunale ha approvato una variazione di bilancio da 8 milioni di euro. Il via libera è arrivato con 14 sì (tutta la maggioranza tranne il sindaco, impegnato a Lula, e il consigliere di Forza Italia, Gianfranco Licheri); la minoranza, invece, non ha partecipato alla votazione.

All’assessore competente, Luca Faedda, il compito di elencare i movimenti economici, ma sono stati poi i vari delegati in Giunta ad entrare nel dettaglio dei singoli interventi. Oltre i quattro milioni stanziati dalla Regione per il completamento del polo intermodale, le risorse da iscrivere al bilancio 2024-2026 riguardano principalmente l’ambito dei Servizi sociali e dei Lavori Pubblici.

Nel primo caso, tra le cifre più corpose figurano il milione 36mila euro per i progetti personalizzati “Ritornare a casa”, i 722mila del Reis e i 374mila per la legge 162. Tra le novità, 56mila euro di aiuti sociali per il trasporto aereo, misura sperimentale che prevede un contributo per i biglietti aerei con tariffa superiore a 100 euro, utilizzati tra il 14 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024. Duecentomila euro andranno ad integrare il Fondo Unico, mentre 171mila euro finanzieranno il programma “Mi prendo cura”.

Per quanto riguarda i lavori pubblici, 310mila euro saranno impiegati per la messa in sicurezza idraulica nella zona del Foro Boario, in via Rockefeller e a Torregrande, in via Magellano. Per la rimozione e la bonifica dell’amianto nell’ex scuola media Grazia Deledda il Comune può contare su un contributo di 634mila euro. Nessuna traccia, al momento, dei due milioni e mezzo promessi dalla Regione per il mercato civico di via Mazzini.

