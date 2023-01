Ennesimo arresto per maltrattamenti in famiglia in un paese della provincia di Oristano. Sono stati gli uomini del Nucleo Investigativo del Corpo Forestale di Oristano, nel corso di una indagine mirata ad accertare gravi reati ambientali, a chiedere l’attivazione di un codice rosso.

Gli investigatori hanno rilevato elementi che facevano sospettare un contesto in cui il capofamiglia esercitasse maltrattamenti psicologici e violenze fisiche e verbali, tramite insulti e percosse, sulla compagna e sui figli minori.

Dopo un mese di indagini, svolte dal Nipaf e dagli uomini della Sezione di P.G. della Polizia di Stato presso la Procura di Oristano, sono stati acquisiti ulteriori elementi, ritenuti sufficienti dal GIP che, in fase di indagini preliminari, ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere a carico dell’uomo. Che ora si trova a Massama.

