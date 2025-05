Scattano i divieti in via Sardegna a Oristano: a partire da lunedì – e fino a cessate esigenze – saranno in vigore modifiche temporanee alla viabilità nel tratto compreso tra via Carnia e via Vandalino Casu per consentire i lavori di messa in sicurezza del rischio idraulico e l’ispezione dei sottoservizi presenti nell’area.

Secondo quanto disposto da un’ordinanza del comando della polizia locale, dalle 7 alle 18 (sabato e giorni festivi esclusi) è previsto il divieto di sosta con restringimento della carreggiata sulla corsia di sinistra di via Sardegna, pena la rimozione forzata.

Il provvedimento risponde in parte ai dubbi racchiusi dai consiglieri di minoranza in un’interrogazione al sindaco e all’assessore competente.

Il primo firmatario, Giuseppe Obinu, e i colleghi Maria Obinu, Umberto Marcoli, Carla Della Volpe, Francesca Marchi, Francesco Federico, Maria Speranza Perra e Massimiliano Daga chiedono di sapere «se sono stati fatti tutti gli studi idrogeologici prima di iniziare i lavori, se lo studio ha considerato adeguate le vasche di contenimento e se sono stati considerati tutti i sottoservizi in fase di progettazione».

Nel documento si sollecitano chiarimenti sullo stato dei lavori. «Vogliamo sapere - scrivono i consiglieri - Se corrisponde al vero che i lavori sono iniziati ed interrotti dopo un giorno di lavoro, per quanto tempo la piazza dovrà restare recintata e perché i cittadini debbano sopportare questo ennesimo disagio».

