Gli studenti, quelli più grandi, saranno le guide. I più piccoli invece scopriranno l’ambiente attraverso la scuola. L’Othoca di Oristano ha dato vita a un progetto innovativo che coniuga orientamento scolastico e sensibilizzazione ambientale: OpenOthoca. Un’iniziativa che trasforma la scuola in un laboratorio a cielo aperto. Il progetto nasce con l’obiettivo di aprire le porte dell'Istituto alle scuole del territorio, creando un ponte educativo tra diversi ordini scolastici. Attraverso visite didattiche strutturate, infatti, gli studenti della scuola primaria avranno l’opportunità di scoprire non solo gli spazi e le tecnologie, ma soprattutto di vivere un’esperienza immersiva nell’educazione ambientale. Venerdì 30 maggio saranno i bambini della prima C della scuola primaria di Arborea, accompagnati dalle insegnanti Alessandra Corrias e Monia Taviani, a inaugurare questonprogetto, grazie anche alla collaborazione della sindaca di Arborea Manuela Pintus, ex allieva dell’Othoca, che ha messo a disposizione gli scuolabus comunali. Prevista una visita guidata al laboratorio di Zoumate, dedicato alle zone umide, attraverso indovinelli, pannelli multimediali, e altri strumenti didattici interattivi. A seguire, A S’Ena Arrubia Lagoon Virtual Experience, il cuore tecnologico del progetto, nato dalla collaborazione con la Cooperativa pescatori. I bambini indosseranno dei visori ottici per scoprire l’ecosistema della laguna. E poi tanto altro ancora. I docenti coinvolti nel progetto sono Luciano Canu, Stefano Mocci Demartis, Ignazio Peddis, Alessandro Porcu e Francesca Trebino.

