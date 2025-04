Dura presa di posizione del consigliere regionale oristanese di Fratelli d’Italia, Emanuele Cera, che in una nota denuncia l’esclusione del Consorzio di Bonifica dell’Oristanese dai fondi per la stabilizzazione del personale previsti nella legge di stabilità 2025 e nel bilancio triennale 2025-2027, recentemente approvata dal Consiglio e destinate al personale avventizio.

«Mentre al Consorzio della Sardegna Meridionale sono stati destinati 7 milioni di euro in tre anni – denuncia - Oristano non riceverà alcun finanziamento». Cera definisce questa scelta uno «schiaffo istituzionale ingiustificato, considerando l’impegno del consorzio oristanese in opere infrastrutturali e di ammodernamento». Critica inoltre la disparità territoriale, che penalizza le aree più fragili come la provincia di Oristano, a favore di quelle già sviluppate, e invoca un riequilibrio nelle risorse per garantire pari opportunità a lavoratori e comunità locali.

