Attraversava la strada sulle strisce pedonali in pieno centro a Oristano quando è stata investita da un’auto. Una 54enne è stata trasportata al Pronto soccorso del San Martino con un codice rosso, ha riportato diverse fratture.

La donna non è in pericolo di vita ma ci sono stati attimi di paura perché ha perso i sensi.

L’incidente è accaduto intorno alle 10, in via Cagliari, a pochi passi da piazza Manno. Il conducente di una C3 non ha fatto in tempo a frenare e ha travolto la donna che attraversava, appunto, sulle strisce pedonali.

Sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, che hanno effettuato i rilievi, e i soccorritori del 118.

