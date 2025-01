Anche a Oristano e provincia si svolgerà la Giornata di Raccolta del Farmaco, un’iniziativa finalizzata a fornire gratuitamente medicinali a persone in condizioni di povertà sanitaria grazie alle donazioni dei cittadini. L’appuntamento è dal 4 febbraio a lunedì 10 febbraio 2025 in dieci farmacie. L'elenco è presente nel sito istituzionale della Asl 5 di Oristano.

«L’invito ai cittadini è quello di andare in farmacia per donare un farmaco», è l’appello degli organizzatori dell’iniziativa. «Servono, soprattutto, antinfluenzali e medicinali pediatrici, antifebbrili, analgesici, preparati per la tosse e per i disturbi gastrointestinali, farmaci per i dolori articolari e muscolari, antistaminici, disinfettanti, vitamine e sali minerali».

I farmaci raccolti sosterranno tre realtà benefiche del territorio provinciale: Croce Rossa Italiana Comitato di Oristano e Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori; Associazione ODV Oristano; Caritas Diocesana Oristano, che hanno espresso un fabbisogno di 800 confezioni di farmaci. Durante l’edizione del 2024 solo in provincia di Oristano sono stati donati 676 medicinali, che hanno contribuito a curare 2.279 persone.

© Riproduzione riservata