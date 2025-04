Oristano sarà una delle 19 città italiane in cui sabato 12 aprile si terrà la seconda Giornata nazionale della prevenzione, organizzata dalla Società scientifica di medicina interna e l’Associazione nazionale infermieri di Medicina.

I medici e gli infermieri dei reparti di Medicina Interna saranno presenti dalle 10 alle 17 in piazza Eleonora (non è necessaria la prenotazione) per far conoscere le attività di prevenzione in un contesto diverso, al di fuori dei luoghi di cura istituzionali. I cittadini potranno essere visitati gratuitamente per valutare lo stato di salute generale ed eventuali rischi di patologie cardio-vascolari, ipertensione arteriosa, diabete, obesità, bronchite cronica e infezioni.

Il personale sanitario distribuirà anche materiale informativo sulla prevenzione, tra cui consigli alimentari, sulla attività fisica e sarà possibile ricevere informazioni rispetto ai programmi vaccinali per i fragili e i malati cronici.

«Crediamo sia fondamentale tornare anche quest’anno in piazza a fare prevenzione – spiegano gli organizzatori della manifestazione –. Per noi internisti, che da sempre ci occupiamo delle malattie croniche più frequenti nella popolazione, è fondamentale sensibilizzare la popolazione sulle azioni e misure volte a ridurre il rischio di insorgenza o di aggravamento di una malattia. Vogliamo continuare a portare la cultura della prevenzione direttamente ai cittadini e diffondere messaggi che facciano riflettere su quanto possiamo fare per prevenire alcune malattie e per evitare l’aggravamento di altre».

