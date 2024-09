L'obiettivo finale è la piena applicazione dell'ordinanza emessa nel 2006 (modificata un anno dopo) e mai fatta rispettare.

A Oristano da lunedì parte la campagna di comunicazione del Comune sulla operatività della Zona a traffico limitato nel centro storico cittadino.

L'accesso sarà consentito a tutte le categorie di veicoli tutti i giorni della settimana la mattina dalle ore 10 alle 13 e il pomeriggio dalle ore 16 alle 19.30. I controlli, secondo le disposizioni del codice della strada, saranno curati dalla Polizia locale.

«Si procederà con la distribuzione di volantini per informare la cittadinanza che i controlli della Zona a traffico limitato riprenderanno secondo le disposizioni del codice della strada», precisa l’assessore alla Viabilità Ivano Cuccu.

Per il momento non ci saranno telecamere nei varchi. «Se ne parlerà dopo l'approvazione del Piano urbano della mobilità sostenibile, che a breve approderà in Consiglio», aggiunge l'assessore. «In questa prima fase, che durerà all’incirca un mese, procederemo solo con la comunicazione proprio per dare tempo a tutti di abituarsi alle nuove regole, che prevedono fasce orarie - di mattina e di pomeriggio - nelle quali l’accesso sarà consentito a tutte le categorie di veicoli. Negli altri orari l’accesso nella Ztl sarà interdetto e sarà compito della Polizia locale monitorare il rispetto della nuova disciplina. Conclusa la fase della comunicazione potremo procedere alla piena operatività della Ztl».

