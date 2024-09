L’obiettivo è dichiarato: inaugurare, nell’anno accademico 2025-2026, un corso di laurea triennale di Informatica a Oristano.

Il Consorzio Uno vuole crescere ancora e diversificare la sua offerta didattica, già di altissimo livello. Le interlocuzioni con l’università di Cagliari sono già state avviate positivamente, mentre il dirigente scolastico dell’istituto Tecnico industriale Othoca, Franco Frongia, ha dato piena disponibilità ad ospitare le lezioni nelle sue aule all’avanguardia.

“Questo corso - commenta il vicepresidente del Consorzio Uno, Andrea Santucciu - è uno stimolo in più non solo per l' arricchimento dei corsi formativi. È un abito che calza su misura ai corsi già aperti nella sede del Chiostro del Carmine e inoltre può avere una ricaduta notevole sul territorio, viste le tante realtà imprenditoriali presenti”.

L’annuncio è stato dato durante la presentazione del festival Connetica “e forse - aggiunge Santucciu - è proprio l’entusiasmo che abbiamo colto nei ragazzi degli istituti superiori che hanno partecipato alle scorse edizioni dell’iniziativa dedicata all’intersezione tra etica e tecnologia ad averci convinto della bontà del progetto”. I dettagli sono ancora da definire, ma la strada ormai è tracciata.

