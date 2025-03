I Contadini regalano 18 stelle alla città. Si è appena chiusa una Sartiglia appassionante. Nei colori, nei costumi tradizionali e stravaganti, nelle discese incorniciate da 18 stelle. I Contadini scrivono un’altra pagina nella storia della giostra equestre ed è una festa di emozioni per gli oristanesi e le migliaia di visitatori entusiasti per una manifestazione unica e coinvolgente.

In via Duomo dopo l’incrocio delle spede, la sorte non sorride né al Componidori Diego Pinna né a su segundu Angelo Porta ma la prima stella arriva con sui terzu: Pietro Putzulu che manda in delirio il pubblico.

Il corteo della Sartiglia (foto Chergia)

Per la seconda bisogna aspettare altre discese, alla dodicesima è Salvatore Pau a fare centro: applausi e stella d’argento per lui. Si va avanti e vanno a segno Danilo Casula, Luca Figus, Fabio Chessa, Michael Casula, Paolo Pippia, Ilaria Rosa, Gianluca Manunza, Francesco Serra, Luigi Iriu, Giancarlo Melis, Federico Misura, Salvatore Montisci, Giorgia Madeddu, Gianluca Russo, Nicola Figus e Marco Pau.

Sono quasi le 17.30 quando su Componidori Diego Pinna consegna le spade al presidente Gabriele Pinna che gli affida su stoccu: ma nemmeno stavolta la sorte sorride alla pariglia di testa. Pochi minuti e il capocorsa impugna sa pippia de maju, in sella a Etena si lancia nell’ultima galoppata: sa remada chiude la corsa alla stella 2025. Una festa per tutta la città. Domani appuntamento con la Sartiglietta dei bambini, martedì si torna in pista con la regia del gremio dei Falegnami.

