Oristano conta un’altra centenaria. Jolanda Skubin festeggia oggi il secolo di vita circondata dalla sua famiglia. L’affetto della città è stato dimostrato nella persona del sindaco, Massimiliano Sanna, che le ha consegnato una targa commemorativa.

Jolanda Skubin è nata a CastelDobra (Gorizia), allora italiana ma ora territorio sloveno, il 23 dicembre 1923, ed è cresciuta in una famiglia numerosa con cui ha condiviso i momenti difficili e tristi della Seconda guerra mondiale.

Nel 1957 arriva in Sardegna per seguire il marito Lucedio Munini, all’epoca responsabile per la ditta di Trieste che aveva l'appalto del servizio di nettezza urbana per il Comune di Oristano.

Con loro la primogenita Mirella. Arriverà poi il secondo figlio Redy, e nel quartiere di San Martino il vicinato accoglie la famiglia con grande affetto.

La neocentenaria si dedica oggi ai tre nipoti per i quali è un importante punto di riferimento.

