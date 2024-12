Riparte domani, martedì 17 dicembre, il progetto “L’Othoca al Cinema!” che, come per lo scorso anno scolastico, prevede la visione di almeno due film al cinema Ariston di Oristano. Più di 400 gli studenti domani mattina, accompagnati dai propri docenti, andranno al cinema per assistere alla visione della pellicola “L’innocenza” per la regia di Kore-eda Hirokazu.

«Sono veramente soddisfatto della collaborazione instauratasi con l’Othoca», afferma l’amministratore dell’Ariston Gianfranco Ibba, «Insieme a Claudia Lupino, Andrea Maulu, Sylvie Manca e Francesca Trebino, i docenti referenti del progetto, siamo riusciti a portare nelle sale un film che, per ragioni di marketing legate alla grande distribuzione, non ha avuto lo spazio che si merita». La pellicola affronta temi molto profondi, come il bullismo, l’accettazione di sé, il rapporto genitori-figli e quello scuola-famiglia, con grande raffinatezza cinematografica e una modalità narrativa che fa del cambio di prospettiva il proprio valore aggiunto.

È così che la stessa vicenda, raccontata da diversi punti di vista, ci aiuta a percepire la complessità del vivere e che i comportamenti degli altri, il più delle volte non compresi e quindi giudicati “mostruosi” (questo il titolo originale del film), in realtà questo non sono. «Un utile esercizio per allenarsi all’empatia, la capacità di “mettersi nei panni degli altri”, spesso mancante nei tempi in cui viviamo», afferma il dirigente scolastico Franco Frongia.

Il prossimo appuntamento con “L’Othoca al Cinema!” sarà in primavera.

© Riproduzione riservata