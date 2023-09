Stessi volti, stessi nomi, solo qualche piccola modifica nella distribuzione delle deleghe. La Giunta Sanna-bis di Oristano è la fotocopia di quella azzerata dal sindaco lo scorso 6 luglio.

A quasi tre mesi dall’inizio della crisi, il primo cittadino questa mattina ha firmato i decreti di nomina dei quattro assessori mancanti: tornano a far parte dell’esecutivo Antonio Franceschi (Udc), Rossana Fozzi (FDI), Ivano Cuccu (Sardegna al Centro 20 Venti) e Luca Faedda (FI). Quest’ultimo perde l’incarico di vicesindaco che viene confermato a Maria Bonaria Zedda, ma acquisisce la delega al Bilancio, finora appartenuta al sindaco.

«Dal confronto con i partiti di maggioranza, con i quali il dialogo non si è mai interrotto, è scaturita la decisione, opportuna e necessaria, di confermare in questo frangente la stessa squadra di governo uscente», spiega il sindaco Massimiliano Sanna, «l’esecutivo riparte con l’impegno di dare un’accelerata all’azione amministrativa. In questo senso è risultato opportuno riorganizzare le deleghe assessoriali, al fine di dare maggiore organicità e sistematicità ai rispettivi ambiti e agli interventi di governo, in vista di una nuova programmazione e definizione delle azioni. Per concretizzare e valutare gli obiettivi operativi di breve, medio e lungo termine, si procederà ad una verifica periodica dei risultati di ogni singolo assessorato». Antonio Franceschi si occuperà anche di spettacolo, Simone Prevete delle frazioni.

Resta fuori dall’esecutivo Prospettiva Aristanis, il cui ruolo nella maggioranza resta la vera incognita. «Ringrazio le parti politiche per aver favorito il dialogo e aver voluto la ripresa dell’attività amministrativa con più forza e convinzione», conclude il primo cittadino, «e ringrazio anche la macchina amministrativa che in queste settimane si è confermata indispensabile supporto garantendo la continua operatività, nell’ordinaria e nella straordinaria amministrazione».

