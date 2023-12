In pochi giorni si sono registrati numerosi furti sulle auto e a Oristano inizia a esserci una certa preoccupazione, soprattutto nella zona di Sant’Efisio e al Sacro Cuore dove si sono verificati diversi episodi, puntualmente denunciati in Questura. La polizia ha subito potenziato i controlli, mentre i cittadini chiedono maggiore sicurezza al Comune e un miglioramento del sistema di illuminazione pubblica.

Le prime segnalazioni sono arrivate da via Sassari dove nello scorso fine settimana alcuni cittadini si sono ritrovati con l’auto “svaligiata”: sono stati portati via spiccioli e altri oggetti che erano stati lasciati nell’abitacolo. Pochi giorni dopo, stesso copione e identiche denunce dalle vie Dorgali, Lanusei, Amsicora, Arborea e Nuoro. I ladri sono fuggiti con monete, portafogli e persino alcuni biglietti del Gratta e Vinci trovati sopra un cruscotto.

Probabilmente si tratta di qualche balordo in cerca di soldi facili ma diversi proprietari hanno presentato la denuncia negli uffici della Questura e la polizia ha potenziato i servizi di controllo nei rioni presi di mira. Sono in corso accertamenti per cercare di individuare i responsabili.

Dal Comune intanto l’assessore all’Urbanistica Ivano Cuccu fa sapere che «con il nuovo appalto è già in programma la sostituzione di cinquemila punti luce». A gennaio dovrebbero iniziare i primi interventi, nel frattempo i cittadini chiedono più sicurezza e qualche telecamera. «Premesso che Oristano è e resta una città tranquilla, che le forze dell’ordine vigilano puntualmente – va avanti l’esponente della Giunta Sanna – va detto che per ampliare il sistema di videosorveglianza servono risorse che al momento non abbiamo. Potremmo lavorare a un progetto di sicurezza per alcuni quartieri e richiedere finanziamenti alla Regione o al Ministero».

