Momenti di paura nella notte appena trascorsa a Oristano per un incendio divampato in un’abitazione in via Sardegna, dove un’anziana di 97 anni vive da sola.

Secondo una prima ricostruzione, il rogo sarebbe stato innescato da una fuga di gas nella cucina. L’anziana è rimasta lievemente ferita: è stata lei a lanciare l’allarme, chiedendo aiuto ai vicini.

La donna è stata trasportata in ospedale per accertamenti. Sul posto il 118, i vigili del fuoco e i carabinieri della Radiomobile di Oristano

