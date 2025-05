Assicurare a tutti i bambini, soprattutto quelli con bisogni speciali, l’opportunità di crescere in un ambiente familiare sereno e amorevole: è questa la missione al centro del convegno regionale sull’adozione e l’affido organizzato dall’associazione “M’ama dalla parte dei bambini”, meglio conosciuta come “La rete delle mamme matte”.

L’appuntamento è per domani, all’Hospitalis Sancti Antoni, a partire dalle ore 9.30. Il programma prevede una ricca tavola rotonda che vedrà la partecipazione di giudici, procuratori, assistenti sociali, psicologi, neuropsichiatri, pediatri e rappresentanti di associazioni attive nel campo dell’accoglienza.

Accanto a loro, le testimonianze dirette di famiglie che hanno scelto di accogliere bambini con fragilità: storie reali che racconteranno l’affido e l’adozione senza retorica, ma con tutta la forza della vita vissuta. L’incontro è aperto a tutti coloro che desiderano informarsi, formarsi o semplicemente avvicinarsi al mondo dell’accoglienza familiare.

All’organizzazione dell’evento hanno contribuito i gruppi Scout Agesci e Masci di Oristano e i ragazzi dell’Associazione Italiana Persone Down. Per garantire la partecipazione, è necessario prenotare il proprio posto. Per ulteriori informazioni e per prenotare, contattare l'associazione M'ama all' indirizzo mamasardegna19@gmail.com

