Politiche locali mirate per incentivare l’affitto a lungo termine e contrastare la speculazione che ha reso i canoni di locazione ormai inaccessibili ai più. È quanto chiedono attraverso una mozione i consiglieri di centrosinistra ricordando che «l'accesso a un'abitazione dignitosa e sostenibile, è un diritto inalienabile per la costruzione di una comunità coesa e solidale».

Nel documento, indirizzato al sindaco Massimiliano Sanna e agli assessori ai Lavori Pubblici e ai Servizi sociali, Simone Prevete e Carmen Murru, i firmatari evidenziano che negli ultimi anni «la crescente tendenza degli affitti a breve termine per turisti ha sottratto una parte rilevante dell'offerta abitativa destinata alla residenza stabile, aggravando ulteriormente il fenomeno della speculazione edilizia e facendo lievitare i canoni di locazione per chi cerca una casa a lungo termine». Una difficoltà che trova riscontro nelle 357 istanze pervenute agli uffici comunali in occasione del recente bando per il sostegno all’accesso alle abitazioni in affitto.

Alla Giunta i consiglieri di minoranza, prima firmataria Maria Obinu, chiedono «incentivi fiscali e sgravi per i proprietari che affittano immobili a canone concordato, con particolare attenzione a chi affitta a giovani coppie, famiglie e studenti; il rafforzamento delle normative locali che tutelino l'affitto a lungo termine; la possibilità di destinare una parte delle risorse comunali per il sostegno diretto alle famiglie in difficoltà nella ricerca di una casa attraverso agevolazioni o contributi mirati e infine l’introduzione, nel Piano Urbanistico Comunale, di misure che favoriscano la costruzione di nuovi alloggi a prezzi accessibili».

© Riproduzione riservata