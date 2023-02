Spettacolo, tradizione ma anche sicurezza e regole da rispettare.

La Sartiglia, in programma domenica e martedì a Oristano, ritorna con diverse novità sul fronte dell’assistenza sanitaria, sugli ingressi alla manifestazione, ma anche per quanto riguarda i parcheggi e i trasporti. Si prevedono più di 10mila spettatori.

Il conteggio del pubblico, in entrata e in uscita, sarà possibile grazie ai varchi posizionati per entrare nel centro storico della città. Saranno presenti in piazza Manno, nelle vie Crispi, Ciutadella de Menorca, Eleonora, San Francesco, piazza Roma, Serneste, Portixedda, Solferino, Figoli, piazza Mariano, via Mariano IV e vico Mazzini. Il Comune e la Fondazione Oristano raccomandano di parcheggiare la propria auto lontano dal cento della città delimitata comunque con i new jersey.

Secondo il piano predisposto dalla Polizia locale di Oristano sono previsti 4319 posti auto: le aree dove è possibile parcheggiare sono al centro commerciale Porta Nuova e al centro commerciale di via Dublino. Poi all’Eurospin di via Zara e di via Lussu. Poi nei parcheggi dietro il tribunale, in via Carducci, nel prolungamento di viale Repubblica ma anche nelle vie Campania, Umbria, Sardegna, Lazio, Marconi, Lombardia, Tirso, Canepa, Puccini, Cimarosa, Bellini, Solferino, Manzoni, Rockfeller, Ibba, Deledda, Diaz, San Francesco, Mariano IV e Petri. Da domani sarà allestito un punto medico nel parcheggio dell’Arst con una tenda da campo attrezzata con 6 posti letto.

© Riproduzione riservata