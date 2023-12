Un regalo di Natale anticipato. Sono in tutto dieci le onorificenze “Al Merito della Repubblica Italiana” che domani, martedì 19 dicembre, verranno consegnate nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Oristano alla presenza delle autorità civili, religiose e militari.

Sono state concesse dal presidente della Repubblica a coloro che hanno acquisito particolari benemerenze «nel campo delle lettere, delle arti, dell'economia e nel disimpegno di pubbliche cariche e di attività svolte a fini sociali, filantropici e umanitari, nonché per lunghi e segnalati servizi nelle carriere civili e militari».

La cerimonia di consegna inizierà alle 17. Riceverà l’onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” Giovanni Dessì, presidente della squadra femminile di palla a tamburello “Aeden Santa Giusta”, polisportiva che dal 1990 ha formato generazioni di ragazze e ragazzi ottenendo ottimi risultati a livello nazionale, europeo e mondiale. Onorificenza poi a Mario Coppini, funzionario della prefettura di Oristano e a Mario di Rubbo, coordinatore regionale dei Consigli Comunali dei ragazzi, da anni in prima linea per far avvicinare gli studenti delle scuole sarde alla vita sociale e alle istituzioni.

Poi ancora a Salvatore Saba, docente Educazione Musicale e musicista e a Silvia Orrù, agente immobiliare e presidente dell’Ente Concerti “Alba Pani Passino”, nato nel 1975 con l'obiettivo di offrire al pubblico, oristanese e non, concerti e attività teatrali di alto livello. Onorificenza anche a Carla Del Vais, archeologa, professore universitario e direttrice del museo civico di Cabras dove è in mostra la storia antica del Sinis e Antonio Manca, docente di Educazione Musicale e musicista. E ancora a Silvia Maria Oppo, architetto e direttrice del Museo Diocesano Arborense, a Marco Ferrarelli, funzionario della prefettura di Oristano. Infine a Roberta Dessì, anche lei funzionario nella prefettura della città oristanese.

