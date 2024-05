Buone notizie per chi è senza assistenza sanitaria. Un nuovo medico di base è in arrivo ad Oristano e a Santa Giusta. Da lunedì 13 maggio prenderà servizio nell’ambito 1.3 la dottoressa Margherita Sanna. Il nuovo medico di base riceverà i pazienti nell’ambulatorio di Oristano, in via Busachi 7, il martedì e mercoledì dalle 9,30 alle 11,30 e il giovedì dalle 15,30 alle 17,30, mentre sarà a disposizione dei suoi assistiti nell’ambulatorio di Santa Giusta, in via Pauli Maiore, il lunedì dalle 15,30 alle 17,30 e il venerdì dalle 9,30 alle 11.30.

Come fa sapere la Asl di Oristano, il numero di telefono a disposizione dei pazienti è 3513186803. La scelta del nuovo medico potrà essere effettuata presso l’ufficio “Scelta e revoca” del distretto di Oristano, in via Carducci o tramite la procedura on-line.

© Riproduzione riservata