Torna all’asta il terreno comunale di 9.897 metri quadrati tra via Bonn e via Zara. La Giunta, su proposta dell’assessore al Patrimonio, Ivano Cuccu, ha dato mandato alla dirigente del settore Programmazione Maria Rimedia Chergia di «procedere all’alienazione dell’area adiacente il cantiere comunale».

Scende ancora il prezzo, stavolta il ribasso è del 5%: si passa dagli iniziali 904.000, agli 813.600 euro richiesti a luglio del 2023, per arrivare ai 772.920 di cui oggi l’amministrazione si “accontenterebbe” per liberarsi del lotto ritenuto non strategico per gli scopi istituzionali dell’Ente e per questo inserito da anni nei vari Piani delle alienazioni.

L’area, di quasi 10.000 metri quadri, è classificata nel Piano Urbanistico comunale in zona D1 (grandi aree industriali). Negli ultimi anni la zona ha visto fiorire diverse attività commerciali, ma finora nessun imprenditore si è fatto avanti per il lotto di via del Porto: le prime tre aste sono andate deserte.

