Addio al chiosco BikeOr di Oristano.

È stata infatti demolita la struttura che da dieci anni, all’interno del piazzale della palestra di sa Rodia, ospitava un’attività di noleggio e manutenzione di biciclette.

Si chiude così la lunga controversia tra il Comune e l’imprenditore Roberto Pigato, che nel 2012, partecipando al bando “Fai un’impresa a Oristano” aveva ottenuto in concessione per nove anni l’area di 50 metri quadri. Alla scadenza, l’amministrazione civica non aveva rinnovato l’accordo perché il fabbricato sorgeva proprio a ridosso della nuova rotonda a servizio della circonvallazione di viale Repubblica.

Al titolare era stato proposto un nuovo spazio, a poche decine di metri, “ma il trasferimento del fabbricato - contestava Pigato - sarebbe costato circa 70 mila euro”. Fino all’ultimo l’imprenditore si è battuto per impedire lo smantellamento del fabbricato e per mesi ha continuato a lavorare mentre le ruspe scavavano tutt’intorno. Nei giorni scorsi la demolizione, a cura dello stesso proprietario che garantirà comunque lo stesso servizio a poca distanza.

“Sabato inaugurerò la nuova sede in viale Repubblica, nei locali che fino a poco tempo fa ospitavano il negozio di articoli sportivi dell’indimenticato Gianni Murgia - fa sapere Pigato - Qui cercherò di ampliare i servizi offerti, abbinando all’attività di noleggio e manutenzione di bici, anche la vendita al dettaglio”.

