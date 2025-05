La stagione calda si avvicina e dalla Asl arriva puntuale l’appello a donare il sangue, vista la carenza continua. Mauro Murgia, direttore del centro trasfusionale dell’ospedale San Martino di Oristano: “Che sia un’estate di donazioni”, dice.

È possibile donare all’ospedale dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 12. Non occorre prenotarsi. Ma anche nelle sezioni locali dell’Avis per tutto il mese di giugno. Domenica 1 giugno a Uras e Gonnostramatza, il 6 a Busachi, il 7 giugno a Cuglieri, l'8 a Seneghe, mercoledì 11 a Bosa, sabato 14 giugno a Samugheo e domenica 15 a Simaxis ed a Riola Sardo. Ancora venerdì 20 giugno a Ghilarza, sabato 21 a Mogoro, domenica 22 a Baressa, venerdì 27 giugno a Oristano in occasione della festa del Sacro Cuore, sabato 28 a Paulilatino e domenica 29 giugno ad Ardauli e Marrubiu.

