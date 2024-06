Dal prossimo 1 luglio la scelta del pediatra nel distretto di Oristano potrà essere effettuata anche tramite una richiesta via mail. Lo ha deciso l’azienda sanitaria, per venire incontro alle esigenze delle mamme ed evitare lunghe file negli uffici della Asl di Oristano, in via Carducci. Il nuovo servizio di scelta via mail partirà in occasione dell’apertura dell’ambulatorio della pediatra Stefania Frascaro, alla quale nelle prossime settimane si aggiungerà anche la collega Simona Casano. Dal 1 luglio i genitori dei bambini rimasti senza pediatra potranno scegliere, al momento, la dottoressa Frascaro o recandosi allo sportello “Scelta Revoca” in via Carducci, dal lunedì al giovedì dalle 8 alle 12,30 o inviando una mail all’indirizzo distretto.oristano@pec.atssardegna.it e devono essere inviate da una casella di posta elettronica certificata.

La mail dovrà contenere in allegato la dichiarazione sostitutiva di certificazione e revoca/scelta medico compilata da entrambi i genitori, il documento di riconoscimento del bambino beneficiario della scelta, i documenti di riconoscimento di entrambi i genitori e la fotocopia della tessera sanitaria del minore. Nell’oggetto della mail dovrà essere inserito il codice fiscale del minore e i documenti dovranno essere inviati in formato Pdf. Per la scelta della dottoressa Frascaro le mail dovranno essere inviate a partire dalle ore 8 del primo luglio. Non verranno prese in considerazione messaggi di posta elettronica inviati prima di questa data.

