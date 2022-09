Il Comune di Oristano, con un servizio speciale, permetterà agli elettori in trattamento domiciliare, in quarantena o in isolamento fiduciario, per Covid 19, di votare a casa.

Gli interessati devono inviare una richiesta, corredata di certificato medico, all’indirizzo mail protocollo@comune.oristano.it entro mezzogiorno di domenica 25 settembre.

Saranno i volontari della Protezione civile, appositamente incaricati dall’Ufficio elettorale, a recarsi a domicilio e a raccogliere il voto nel pieno rispetto delle norme sanitarie e di quelle sulla riservatezza del voto.

